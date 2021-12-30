Варшава, 30 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. За последние сутки не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами. Об этом информирует 30 декабря пресс-служба Пограничной службы Польши.

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«Похоже, что это один из самых спокойных дней с самого начала миграционного кризиса, который был начат весной 2021 года», — говорится в сообщении.

В Погранслужбе уточнили, что всего за время миграционного кризиса, польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток незаконного перехода белорусско-польской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.