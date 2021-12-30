Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 24 случая смерти от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 30 декабря.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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COVID-19 не смогли победить 14 женщин в возрасте от 37 до 87 лет и десять мужчин в возрасте от 49 до 78 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 9 590 жителей Ростовской области.

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