30 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 16:04 — REGNUM По результатам последних опросов, большинство россиян планируют провести новогодние праздники дома. Среди тех, кто выбрал всё же отправиться в путешествие, традиционно популярны внутренние направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

В Москве для жителей города и гостей подготовлено множество интересных развлечений. Можно отправиться на один из катков, посетить площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», сходить в театр, на выставку или в музей. Выбор большой. Главное, не забывать соблюдать все нормы безопасности. А можно выбрать активный отдых на свежем воздухе и посетить один из столичных парков.

Кузьминский лесопарк — одно из красивейших мест в Москве. Парк площадью 1189 га расположен на юго-востоке Москвы, часть парка находится в Московской области.

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Внутри парка есть закрытые территории. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конный двор. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Самая значительная часть лесопарка — природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» с территорией бывшей усадьбы Голицыных «Кузьминки». Сама усадьба, к сожалению, не сохранилась — вместо неё в 30-х годах XX века было построено новое здание. А вот бывшие хозяйственные постройки усадьбы можно встретить в самых разных уголках парка.

Конный двор. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Въездные ворота. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Западные ворота. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Львиная пристань. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гостевой флигель на плотине. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Плотина. Рыбаки. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На территории усадеб, расположенных вдоль реки Чурилихи выкапывались пруды, которые сохранились и до наших дней. Система Кузьминских прудов и их окружение признаны историческим памятником ЮНЕСКО.

Река Чурилиха. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Река Чурилиха. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кормление птиц. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кормление птиц. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Через парк проходит множество прогулочных дорожек. Есть и старая дорога, вымощенная булыжником, но, к сожалению, под снегом вы её не увидите.

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дятел. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Для любителей лыж по всему парку проложены лыжни. На спусках к пруду организованы тюбинговые горки. Там же находится пункт проката тюбингов (стоимость 300 руб. в час).

Шибаевский пруд. Тюбинговая горка. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Шибаевский пруд. Тюбинговая горка. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На территории парка и зданий усадьбы работает несколько музеев, среди них музей Паустовского и музей экипажей и автомобилей. С 2005 года в Кузьминском парке находится московская резиденция Деда Мороза, которая работает круглогодично. А вот чтобы попасть в гости к Деду Морозу на новогодних каникулах, рекомендуется приобретать билет заранее. Цена билета будет зависеть от выбранной программы.

Балерина внутри шара. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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