Тбилиси, 30 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Новогодние торжества в ресторанах и гостиницах Грузии разрешается проводить только в том случае, если там весь персонал имеет ковид-паспорта, которые также называют «зелёными». Об этом говорится в постановлении правительства, обнародованном на сайте издания «Законодательный вестник Грузии».

Womenzone.org Новогодний стол

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Новогодние мероприятия с 31 декабря 2021 года по 15 января 2022 года разрешены только в отелях, и заведениях общепита, где весь персонал имеет «зелёные» паспорта», — говорится в документе.

Сообщается, что у посетителей торжеств также должны быть при себе ковид-паспорта, которые подтверждают, что его владелец привился от COVID-19, переболел этой болезнью или недавно прошёл ПЦР-тестирование.

Стоит отметить, что в Грузии за восемь месяцев прививочной кампании вакцинировались менее 40% взрослого населения. В минздраве отмечают низкие темпы вакцинации. С 1 декабря для стимулирования населения в стране ввели обязательные ковид-паспорта для посещения общественных заведений.