Лима, , 13:46 — REGNUM Правительство Перу 29 декабря ратифицировало присоединение к «Соглашению об учреждении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций». Об этом сообщает перуанское информагентство Andida.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Азиатский банк, возглавляемый Китаем, является многонациональной финансовой организацией, созданной для стимулирования финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участие Перу в соглашении позволит добиться признания экономической активности страны и её приверженности глобальным финансовым инициативам. Соглашение также облегчит процесс инвестирования азиатских компаний в инфраструктуру Перу и расширить количество вариантов для международных источников финансирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Перу закроет год одной из сильнейших экономик региона