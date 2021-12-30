Лима, 30 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Правительство Перу 29 декабря ратифицировало присоединение к «Соглашению об учреждении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций». Об этом сообщает перуанское информагентство Andida.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Азиатский банк, возглавляемый Китаем, является многонациональной финансовой организацией, созданной для стимулирования финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участие Перу в соглашении позволит добиться признания экономической активности страны и её приверженности глобальным финансовым инициативам. Соглашение также облегчит процесс инвестирования азиатских компаний в инфраструктуру Перу и расширить количество вариантов для международных источников финансирования.