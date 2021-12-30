Ялта, Крым, 30 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном жилом доме в городе Ялта произошёл днём 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:30. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Установлено, что пожар произошёл в трёхэтажном десятиквартирном доме, в настоящий момент огонь распространился на второй и третий этажи.

Из здания эвакуированы 20 человек, в том числе четыре ребёнка. Есть пострадавшие, погибших нет. Информация уточняется.

Отметим, что очевидцы сообщают о предшествовавшем пожару хлопке газа.