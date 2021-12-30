Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В период новогодних праздников с 30 декабря по 10 января коммунальные службы Санкт-Петербурга переходят в режим повышенной готовности.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

Об усиленном режиме работы ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Круглосуточно за теплоснабжением в городе будет следить 29 ремонтных бригад предприятия, а в обычном режиме будет задействовано 169 бригад.

На предприятии подготовили 68 единиц спецтехники и 59 мобильных дизель-генераторов. На случай аварийного отключения отопления в социальных учреждениях в распоряжении имеется восемь передвижных котельных.

Другой поставщик тепла, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в период новогодних выходных обеспечит круглосуточное дежурство ремонтных бригад. Предприятие также будет следить за работой оборудования тепловых сетей для бесперебойного отопления важных объектов города.

В компании позаботились и об осведомленности персонала о порядке действий при возникновении технологических нарушений. Для эффективной работы сотрудников подготовили дополнительную спецтехнику и аварийный запас топлива.

Работу в период новогодних праздников усилил и ГУП «Водоканал Петербурга». Помимо горячей линии для горожан, на которую можно сообщить о дефектах водоснабжения, предприятие организовало круглосуточное дежурство руководства. На сообщения о внештатных ситуациях смогут отреагировать 175 бригад общей численностью 756 человек.

Сотрудники бригад обеспечены всей необходимой техникой: 146 фургонов-мастерских для перевозки аварийных бригад, 73 самосвала, 56 гидродинамических машин и 31 илосос. Помимо техники в запасе имеются необходимые инструменты и комплектующие для устранения аварий.

В Водоканале также отметили, что с 17:00 30 декабря 2021 года по 08:00 11 января 2022 в Петербурге запрещено осуществление переключений на сетях и отключение жителей от водоснабжения. Это относится и к службам теплоснабжения Петербурга.

В петербургских коммунальных службах круглосуточно будут работать горячие линии для обращения жителей города в случае неисправностей и аварий.