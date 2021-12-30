Иерусалим, 30 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Израильская полиция применила боевое оружие в ходе столкновений с палестинскими демонстрантами в Иерусалиме. Об этом сообщает информационное агентство Al-Quds со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

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По последним данным, трое человек получили тяжёлые пулевые ранения в районе Каландия на севере города.

«Один из пострадавших получил тяжелое ранение боевыми пулями в брюшную полость. Ещё двое человек получили ранения боевыми боеприпасами в нижние конечности. Сейчас пострадавшие поступили в Палестинский медицинский комплекс в Рамалле», — сообщили в министерстве здравоохранения.

Отмечается, что израильская армия начала масштабную операцию в городе Хазма на Западном берегу реки Иордан. Военная техника снесла десять построек, принадлежавших местным жителям. Не менее 25 человек были арестованы.