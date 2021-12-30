Курган, , 13:02 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 142 новых случая заражения коронавирусом, из них 54 зарегистрировано в Кургане. Об этом 30 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 144 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 30 декабря подтвердили 50 506 случаев заражения коронавирусом, вылечились 47 667 курганцев, скончались 998 человек.

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