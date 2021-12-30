30 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter вопрос о присутствии детей на дебатах в парламенте.

Джейн Спай, , 14:23 — REGNUM В Великобритании обсуждают, можно ли маленьким детям присутствовать на заседаниях парламента. Член палаты общин Алисия Кернс считает, что это недопустимо и детям нет места на заседаниях. В январе у депутата родится второй ребенок, она рассказала, что она никогда не брала свою дочь на дебаты, а когда ей нужно было выйти, чтобы покормить ребенка, ей всегда предоставляли такую возможность.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я просила, чтобы меня отпустили с дебатов, чтобы покормить своего ребенка, несколько раз, мне никогда не отказывали. Эти дебаты о заботе о детях неправильно представляются как вопрос о правах и представительстве. В любом другом профессиональном рабочем сообществе вы бы не стали кормить своего ребенка на собрании с генеральным директором или с новыми клиентами или на сцене перед акционерами», — сказала политик.

Это заявление последовало после того, как ряд членов парламента призвали изменить правила, чтобы новорожденных можно были приносить на парламентские дебаты. Спикер палаты общин сэр Линдси Хойл поддержал их предложение, он считает, что присутствие детей допустимо до тех пор, пока они не срывают заседание.

Некоторые пользователи согласились с тем, что детей нельзя пускать на дебаты, потому что из-за них невозможно сфокусироваться на работе и они будут мешать работе депутатов.

«Согласен. Ты не сможешь отдавать 100 процентов своего внимания ни тому, ни тому, и будешь отвлекать тех, кто пытается это делать», — написал @rafferty_nigel.

«Ребенок может подписать и сказать, что он выполняет правила поведения и безопасности на рабочем месте и полностью их понимает. Я очень в этом сомневаюсь, так что им не место на рабочем месте», — считает @jhirst007.

Мать и ребенок © ИА REGNUM

Ряд комментаторов отметили, что запрещая присутствовать на дебатах с маленькими детьми, они лишают матерей права выбора. По мнению пользователей, всё должно зависеть от решения матери, если она хочет — берет ребенка на заседание, не хочет — не берет.

«У матерей должен быть выбор», — считает @sunflower_bill.

«Она (Кернс — прим. Д.С.) может не брать своего, если она так считает! У матерей должен быть выбор! К тому же большая часть детей ведет себя лучше, чем большая часть депутатов в палате общин», — добавил @twigs83.

В комментариях добавили, что депутаты и представители правительства сами ведут себя как дети, так что от присутствия настоящих детей вряд ли что-то изменится.

«Самый большой ребенок играет в вопросы премьер-министру», — отметил @RogerMa12262416.

«Я бы сказал, по этой причине дети сидят на Даунинг-стрит 10. Такая же идея», — ответил @phonedthisin.

«Да, там действительно требуется побольше взрослых», — добавил @BeeHewtweet.

«Полностью согласен, представьте, каких плохих привычек дети понаберутся там. Это не лучшие модели поведения, которые я хотел бы показывать своим детям», — написал @Strichy2.

Часть пользователей считает, что для решения проблемы необходимости присутствия детей на заседаниях нужно предоставлять женщинам-депутатам материнские гарантии, льготы или хотя бы отпуск по беременности и родам.

«Так разрешите материнские льготы для членов парламента… ой, так этого вы тоже не хотите делать», — прокомментировал @Kingwolf84.

«Большинство работодателей предоставляет замену для матери, которая сидит дома с ребенком, а этого у членов парламента нет», — отметила @signoramac.

Некоторые комментаторы посоветовали нанять воспитателей и открыть мини-ясли в здании парламента, так, по их мнению, решится вопрос.

«Я согласен. Нужно организовать уход за детьми в Вестминстере для таких родителей», — написал @OrvilleLloyd.

Парламент Великобритании. Вестминстерский дворц. Лондон Haykakan.top

«Они могли бы сделать ясли, но за них надо было бы платить», — отметила @jennymw.

Среди пользователей есть те, кто считает, что работа депутата ничем не отличается от любой другой профессии, где присутствие детей на рабочем месте недопустимо.

«Когда ваш мусорщик приходил с коляской? Когда трансатлантический пилот укачивал свой детей-близнецов и менял им подгузники в полете? Ребят, это не старомодно, это всего лишь значит, что всё должно быть на своем месте, в том числе на рабочем месте», — прокомментировал @Hammo661.

Некоторые пользователи отметили, что из этого правила пытаются сделать огромную проблему, когда оно имеет смысл. Однако не все с этим мнением согласились, написав, что без гарантий действительно возникает проблема с равенством и представительством.

«Это здравый смысл, и странно, что это превратили в проблему, касающуюся прав женщин», — написал @dieu_droit.

«Дети в палате общин это проблема равенства, инклюзивности и представительства. Решение простое, разрешите присутствие детей и разрешите их кормить, или еще лучше в XXI веке проводите дебаты и голосования онлайн», — прокомментировал @ijb19662.

Напомним, вопрос о допуске на дебаты депутатов с детьми подняли в ноябре, когда представителю Лейбористской партии Стелле Кризи объявили, что присутствие на дебатах с новорожденным ребенком противоречит парламентским правилам.

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