Белгород, , 13:06 — REGNUM В Белгородской области 30 декабря подтверждено 173 новых случая заражения коронавирусом, что на 11 меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 360 пациентов, скончались от осложнений семь человек. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 890 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 81 334 носителя коронавируса. Выздоровели 72 790 человек, осложнения от коронавируса стали причиной смерти 1 739 пациентов.

Лечатся в стационарах 1 200 жителей, амбулаторно — 5 605 человек, на самоизоляции находятся 9 695 граждан.

Полный курс прививок получили 926 138 белгородцев, всего записались на вакцинацию 1 018 262 человека.