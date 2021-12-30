Москва, 30 декабря 2021, 12:55 — REGNUM На украинском направлении произошел провал «тихой дипломатии» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на санкции Киева в отношении ряда СМИ Украины делает организацию «безмолвным соучастником бесчинств».
«Давайте констатируем: «тихая дипломатия» ОБСЕ провалилась на данном направлении, она не работает. Мало того, она создаёт ложное ощущение вседозволенности у киевского режима», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины, вводя санкции против СМИ, продолжают линию на установление тотальной цензуры.