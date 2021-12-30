Москва, 30 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. На украинском направлении произошел провал «тихой дипломатии» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

По словам официального представителя МИД РФ, отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на санкции Киева в отношении ряда СМИ Украины делает организацию «безмолвным соучастником бесчинств».

«Давайте констатируем: «тихая дипломатия» ОБСЕ провалилась на данном направлении, она не работает. Мало того, она создаёт ложное ощущение вседозволенности у киевского режима», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины, вводя санкции против СМИ, продолжают линию на установление тотальной цензуры.