Атак, Йемен, 30 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Военные самолёты ВВС Саудовской Аравии нанесли авиаудары по позициям йеменских повстанцев в прибрежной провинции Шабва. Об этом сообщает телеканал Belqees-TV.

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По данным журналистов, множественные удары наносятся в рамках подготовки к предстоящей военной операции по освобождению от хуситов районов Айн, Байхан и Асилан.

Отмечается, что в преддверии наступления на повстанцев йеменские правительственные войска получили от Саудовской Аравии и её союзников партию современной военной техники и вооружений.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по столице провинции — городу Атак. Их целью стала партия саудовской военной помощи, доставленной правительственной армии Йемена.