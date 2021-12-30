Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена «целенаправленно мешает» применению лечению COVID-19 с помощью моноклональных антител, об этом заявил главный врач штата Флорида Джозеф Ладапо 28 декабря в письме министру здравоохранения и социальных служб США Хавьеру Бесерре. В нем он указал на то, что ведомство сократило объем поставок соответствующих препаратов «без предварительного уведомления».

"Внезапная приостановка распространения во Флориде лечения множественными моноклональными антителами лишает поставщика медицинских услуг возможности выбирать наилучшие варианты лечения для своих пациентов в этом штате», — написал он.

«Эта недальновидность особенно очевидна с учетом того, что федеральное правительство фактически запретило штатам покупать эти моноклональные антитела и напрямую обслуживать свое население», — добавил он.

По словам Ладапо, сокращение поставок вступило в силу после того, как губернатор Рон ДеСантис приказал увеличить масштабы применения лечения моноклональными антителами для борьбы со штаммом «Дельта» в августе. К середине сентября лечение прошли почти 100 тыс. человек, прежде чем Вашингтон объявил о «резком сокращении количества моноклональных антител, выделяемых» Флориде.