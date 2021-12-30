Вашингтон, 30 декабря 2021, 12:54 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена «целенаправленно мешает» применению лечению COVID-19 с помощью моноклональных антител, об этом заявил главный врач штата Флорида Джозеф Ладапо 28 декабря в письме министру здравоохранения и социальных служб США Хавьеру Бесерре. В нем он указал на то, что ведомство сократило объем поставок соответствующих препаратов «без предварительного уведомления».
По словам Ладапо, сокращение поставок вступило в силу после того, как губернатор Рон ДеСантис приказал увеличить масштабы применения лечения моноклональными антителами для борьбы со штаммом «Дельта» в августе. К середине сентября лечение прошли почти 100 тыс. человек, прежде чем Вашингтон объявил о «резком сокращении количества моноклональных антител, выделяемых» Флориде.