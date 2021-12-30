Париж, 30 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Власти Франции объявили, что не будут ограничивать число посетителей на ярмарках, выставках, в зоопарках и парках развлечений, передает BFM TV.

Марина Каширская ИА REGNUM Ярмарка

Государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан проводит различие между статичными собраниями и местами, где люди передвигаются.

Во Франции в закрытых помещениях разрешено находиться 2 000 человек, а на открытом воздухе — 5 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда Франции Элизабет Борн объявила, что компании, не желающие перейти на удаленную работу, заплатят штраф.