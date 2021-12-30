Москва, 30 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Рубль завершает 2021 год в нейтральной позиции по отношению к доллару, и сейчас самое время для прогнозирования судьбы российской валюты на предстоящий 2022 год. Формирование ожиданий традиционно складывается из ряда факторов, большинство которых окутано туманом неопределенности, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Курс валюты

«Во-первых, крайне важной для рубля и глобальных рынков в целом будет политика ФРС США. Центробанк уже обозначил курс на довольно агрессивное ужесточение в ускоренном режиме, сославшись на рекордную инфляцию.

Продолжение пандемии теоретически предполагает сохранение высоких темпов роста потребительских цен, и нельзя исключать сценарий, при котором Федрезерву потребуется еще более ястребиный подход, что негативно отразится на курсе российской валюты и спровоцирует общий отток капитала с развивающихся рынков.

Во-вторых, геополитика может преподнести новые сюрпризы. Если в ближайшие месяцы не удастся сгладить острые углы, прежде всего, по «украинскому вопросу», противостояние с Западом только усилится.

И это еще один фактор риска для рубля, который будет держать участников рынка в напряжении, одновременно препятствуя росту привлекательности валюты.

В-третьих, перспективы нефти не менее туманны и будут определяться динамикой пандемии, поведением ОПЕК+ и активности сланцевых производителей в США.

Появление новых штаммов коронавируса ослабит глобальный спрос на энергию, а в состоянии профицита рынок традиционно падает.

Впрочем, ситуация может пойти и по более благоприятному сценарию, если, к примеру, альянс ОПЕК+ скорректирует добычу в соответствии с рыночной ситуацией.

Исходя из вышесказанного можно предположить, что торговый диапазон пары доллар/рубль в 2022 году обозначится уровнями 68−80 руб. с перспективой более слабой динамики «россиянина» ближе ко II полугодию», — дал прогноз на 2022 год эксперт.

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