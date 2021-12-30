Грозный, 30 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Трое спортсменов из Чечни получили высокую оценку своих спортивных достижений от главы республики Рамзана Кадырова. В преддверии Нового года они стали обладателями автомобилей «Мерседес». Также были вручены премии в размере 1 млн рублей 11 звёздам чеченского спорта. Об этом сообщил руководитель региона 29 декабря в ходе встречи с подающими надежды и уже достигшими высоких результатов спортсменами

Значок Мерседес

«Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ (Регниональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова) Аймани Несиевной (Кадыровой). Три человека получили ключи от автомобилей «Мерседес», а еще одиннадцать спортсменов — по одному миллиону рублей», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, ряд спортсменов получили медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» и почетные знаки «За трудовое отличие», ачемпиону WBC и IBFм Артуру Бетербиеву было присвоено звание «Почетный гражданин Грозного».