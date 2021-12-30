Москва, 30 декабря 2021, 12:48 — REGNUM Россия призывает Европейский союз работать над укреплением безопасности в Европе путем стимулирования Киева к выполнению Минских соглашений, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов напомнил, что стороной конфликта на Украине, стороной Минских соглашений Россия не является.
При этом Брюссель, как отмечает Чижов, уклонялся от прямых вопросов Москвы на этот счёт. Так же поступали партнёры по «нормандскому» формату.
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