Москва, 30 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Россия призывает Европейский союз работать над укреплением безопасности в Европе путем стимулирования Киева к выполнению Минских соглашений, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы призываем Евросоюз не заниматься гимнастикой в сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься прямыми обязанностями, прежде всего через стимулирование киевских властей на выполнение минского комплекса мер», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов напомнил, что стороной конфликта на Украине, стороной Минских соглашений Россия не является.

При этом Брюссель, как отмечает Чижов, уклонялся от прямых вопросов Москвы на этот счёт. Так же поступали партнёры по «нормандскому» формату.

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