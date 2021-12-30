Ереван, 30 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 5320 исследований на коронавирус, из которых 89 дали положительный результат. Об этом 30 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Лаборатория

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Всего в стране выявили 344 826 носителей коронавируса. Из них 331 348 справились с инфекцией, в том числе 196 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 4005 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9473 пациентов с COVID-19, в том числе 11 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5285 тестов на коронавирус 88 были с положительным результатом. 125 человек медики за сутки признали выздоровевшими, скончались шесть пациентов с COVID-19.