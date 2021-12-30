Астрахань, 30 декабря 2021, 12:47 — REGNUM Новое место для строительства храма Александра Невского подберут в Астрахани, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания совета по культуре, которое 30 декабря провёл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Изначально местом строительства нового культового объекта рассматривалась, в том числе, стрелка возле ЗАГСа. Однако, по мнению специалистов, здание биржи, в котором сегодня располагается Дворец бракосочетания, и храм могут диссонировать архитектурно.
В качестве возможного места строительства, в частности, рассматриваются новые жилые комплексы в районе улицы Бакинской.
Бюст Александру Невскому 800-летию со дня его рождения открыли в Астрахани в сентябре 2021 года. Тогда же был заложен камень в основание строительства храма в честь русского полководца.