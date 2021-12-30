Астрахань, 30 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Новое место для строительства храма Александра Невского подберут в Астрахани, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания совета по культуре, которое 30 декабря провёл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

Изначально местом строительства нового культового объекта рассматривалась, в том числе, стрелка возле ЗАГСа. Однако, по мнению специалистов, здание биржи, в котором сегодня располагается Дворец бракосочетания, и храм могут диссонировать архитектурно.

«Так сложилось, что такие сооружения всегда было принято строить на возвышенном месте. Также необходимо определённое пространство для совершения православных обрядов, подъездные пути. Как мы видим, там нет столько места. Поэтому мы, историки, предлагаем перенести место строительства храма», — пояснила и.о. заведующей филиалом «Астраханский кремль» историко-архитектурного музея-заповедника Галина Карнаухова.

«Я согласен с доводами историков, краеведов и архитекторов в том, что нельзя нарушать сложившийся архитектурный ансамбль, который на этом месте существует. Поэтому мы выберем другое место для строительства храма», — сказал губернатор.

В качестве возможного места строительства, в частности, рассматриваются новые жилые комплексы в районе улицы Бакинской.

Бюст Александру Невскому 800-летию со дня его рождения открыли в Астрахани в сентябре 2021 года. Тогда же был заложен камень в основание строительства храма в честь русского полководца.