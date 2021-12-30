Кострома, , 13:22 — REGNUM В Костроме осудили мужчину, покусавшего полицейского во время досмотра. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Эмблема МВД

Происшествие случилось 26 мая 2021 года. Сотрудник МВД остановил мужчину в областном центре, чтобы проверить информацию о приобретении им наркотиков. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Пытаясь скрыться от полицейского, он укусил его за пальцы и кисти рук.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ближайшие 2 года он проведёт в колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в приобретении наркотиков костромич покусал полицейского

Читайте развитие сюжета: В Костромской области безмасочник напал на полицейского