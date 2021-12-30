Аазаз , Сирия, 30 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в окрестностях сирийского города Аазаз, находящемся под контролем армии Турции и лояльных ей группировок боевиков. Об этом 30 декабря сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

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По их данным, автомобиль с боевиками подорвался на мине во время патрулирования сельской местности севернее города. В результате взрыва был уничтожен автомобиль-пикап со смонтированным в кузове пулемётом. Несколько боевиков погибли и получили ранения.

Отмечается, что с территории Турции к месту инцидента прибыли несколько машин скорой помощи, которые вывезли погибших и раненых.

Ранее местные источники сообщали о том, что в результате инцидента погибли несколько турецких военных, оказывающих поддержку боевикам, однако эта информация не подтвердилась.