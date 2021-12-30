Москва, 30 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (88%) любят Новый год, Признались, что очень любят за новогодние традиции — наряжать ёлку, смотреть новогодние фильмы и т. д. 25% граждан, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз в метро

Любят этот зимний праздник, но без фанатизма 31%. Относится к Новому году спокойно не ждут чудес в новогоднюю ночь, просто наслаждаются отдыхом и общение с близкими ещё 32%

Не любят Новый год 6% опрошенных, 3% просто ненавидят. Главные причины — предновогодние очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах. Нравится Новый год больше замужним женщинам (42%), ненавидят чаще одинокие мужчины (13%).

Опрос проведён 21—27 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, три самых заветных желания, которые жители России хотят загадать под бой курантов на Новый, 2022 год — это здоровье (32%), достаток (10%) и счастье (10%).

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