Саратов, , 12:44 — REGNUM В Саратовской области от последствий заражений коронавирусом скончались за последние сутки 13 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 по состоянию на 30 декабря достигло 5037 человек, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое мужчин и 10 женщин в возрасте от 48 до 85 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 132 770 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 120 056 человек.

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