Ереван, , 12:42 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства 30 декабря поручил руководителям Антикоррупционного комитета, Службы национальной безопасности и генпрокурору следить за тем, что сообщают СМИ, и выявлять случаи «пересечения границ ложного доноса». Об этом сообщает агентство «Новости Армения».

Никол Пашинян Primeminister.am

«Пытаются создать впечатление, что мы собрались и занимаемся откатом асфальта. У них этого не получится, так как члены семьи прежних властей тоже побеждают на конкурсах, и мы не недовольны, поскольку хорошо работают», — сказал Пашинян.

Он добавил, что существуют и реальные проблемы при госзакупках. Премьер-министр поручил силовикам проверить, как проводятся конкурсы на строительство.

Стоит отметить, что ранее в армянских СМИ были публикации о компании «Евроасфальт». Она принадлежит Карлену Симоняну, который является братом спикера парламента Армении Алена Симоняна.