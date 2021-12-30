Магас, , 12:41 — REGNUM В Ингушетии изменилась структура органов власти — было создано новое министерство. Новый, более существенный статус получило управление автомобильных дорог. Его преобразовали в минавтодор республики, сообщили 29 декабря в пресс-службе нового ведомства.

Дорога Rosavtodor.ru

«Глава Ингушетии своим указом постановил переименовать государственное управление автомобильных дорог в министерство автомобильных дорог республики», — сообщила пресс-служба.

В настоящее время в Ингушетии после произошедших изменений в структуре органов власти в правительстве всего созданы 14 министерств и пять комитетов.

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