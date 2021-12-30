Вашингтон, , 12:41 — REGNUM В Вашингтоне пропустили момент, когда можно было сделать попытку остановить сближение России и Китая против насаждения американского миропорядка и теперь США для этого нужно будет затратить гораздо больше средств и времени. Об этом 30 декабря написал бывший госсекретарь МИД Дании Йорген Эрстрём Мёллер в своей статье для американского издания The National Interest.

Россия и Китай openDemocracy

По мнению автора статьи, у всех предшественников президента США Джо Байдена на этом посту были возможности для того, чтобы настроить Россию и Китай друг против друга, но никто из них не сумел ими воспользоваться правильно.

При этом Мёллер отметил, что он считает украинский кризис одной из важных тем в отношения России, Китая и США.

«Беспокойство России о потенциальной угрозе с территории Украины не имеет большого значения для Китая. В экономическом отношении у них есть противоположные интересы. Россия хотела бы заполучить ресурсы. Китай будет сопротивляться тому, чтобы такое случилось; Пекин импортирует железную руду, зерно, масло, жиры и черные металлы с Украины, чтобы диверсифицировать свои цепочки поставок, и не хочет, чтобы Россия захватила власть», — утверждает в своей статье эксперт.

В то же время, по его мнению, карту Украины в отношения между РФ и КНР разыграть все тяжелее, так как Вашингтон оказывает давление на Москву.

«Политика США сблизила Россию и Китай по вопросу, по которому эти две страны не сходятся во взглядах. Посторонние не владеют всей информацией и разведданными, но Соединенные Штаты упустили возможность использовать их несходные интересы. В будущем, когда Россия и Китай будут действовать более согласованно, чтобы противостоять глобальному положению Соединенных Штатов, Америке придется добиться большего», — заключил Мёллер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что в 2021 году в сотрудничестве Вооруженных сил России и Китая произошел прорыв.