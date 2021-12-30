Кабул, , 12:45 — REGNUM Несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о запрете выращивания наркосодержащих растений и незаконного оборота наркотиков после установления контроля над Афганистаном в августе этого года, фермеры продолжают выращивать их, а контрабандисты продают их за границу. Об этом сообщает «Шафакна» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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Пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид объявил на своей первой пресс-конференции, что выращивание и торговля наркосодержащими растениями будут запрещены.

Во время своего визита в Пакистан заместитель министра иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки также заявил, что они будут бороться с выращиванием наркосодержащих растений и торговлей наркотиками.

Акилджан Азам, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел, сказал агентству «Анадолу», что подразделения МВД с момента их создания добились значительного прогресса в борьбе с наркотиками: «Эта борьба будет продолжаться, и мы не позволим потреблять, выращивать и продавать наркотики».

Хафиз Нур Ахмад Саид, официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре, также подчеркнул, что они пытаются предотвратить выращивание наркосодержащих растений, заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьёзно занимаются этим вопросом. Отмечается, что фермеры идут на это из-за экономических проблем.

При этом, несмотря на официальную позицию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сами фермеры заявляют, что не сталкивались с какими-либо правительственными препятствиями для выращивания наркосодержащих растений.