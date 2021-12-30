Чебоксары, 30 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Чебоксарах осуждён бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, которого уличили в получении взяток от осуждённых. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Перед судом предстал экс-инспектор уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Правоохранители установили, что с июля 2019 года по август 2020 года он систематически получал от 1 тыс. рублей до 10 тыс. рублей условно осуждённых. По версии следствия, таким образом было получено свыше 100 тыс. рублей.

«Получая взятки, он вносил заведомо ложные сведения в регистрационные листы осуждённых о соблюдении ими порядка и условий отбывания наказания», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре также отмечают, что в ряде случаев при наличии нарушений фигурант уголовного дела не готовил документы в суд для рассмотрения вопроса о замене наказания или отмене условного срока.

Суд признал бывшего сотрудника УФСИН виновным в 18 эпизодах мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), 15 эпизодах злоупотреблениями полномочиями (ч. 1 ст. 285), 14 эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Приговором суда ему назначено два года лишения свободы в колонии общего режима и 100 тыс. рублей штрафа. Также он на три года лишён права занимать определённые должности. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование и ушло в уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику ФСБ. Установленный следствием размер незаконного вознаграждения — 1,5 млн рублей.

Подробнее:В Чувашии ушло в суд дело о покушении на дачу взятки сотруднику УФСБ