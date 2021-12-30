Йошкар-Ола, , 12:37 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Эпидемия коронавируса tasnimnews.com

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 935 человек.

Как сообщало ИА REGNUM по состоянию на 30 декабря в регионе выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 330 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 837 человек.

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