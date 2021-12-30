Симферополь, 30 декабря 2021, 12:37 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 и 2 января 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.
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Как уточняется, 1 и 2 января в Крыму ожидаются дожди, 2 января — снегопады, в сопровождении сильного ветра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Кубани спасатели объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин.