Пенза, , 12:37 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 30 декабря общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 101 558 случаев, за прошедшие сутки заболели 236 человек. Обновленные данные публикует общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Накануне в регионе коронавирус выявили у 262 жителей. Выздоровели с начала пандемии 82 447 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 731 человек.

Скончался всего 4621 пациент с коронавирусом, из них 15 — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенский областной суд отказал в удовлетворении по иску местных жителей, требовавших признать незаконной обязательную вакцинацию против COVID-19.

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