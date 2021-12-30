Йошкар-Ола, , 12:36 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 30 декабря выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 330 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 27 558 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 422 человека. 935 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки от COVID-19 скончались трое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 837 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 209 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 397 человек, из них у 387 — пневмония, девять человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 83 пациента, при этом госпитализированы 27 жителей Марий Эл.