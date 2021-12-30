Ханты-Мансийск, , 12:34 — REGNUM В Югре новогодняя ночь будет снежной. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад cocoparisienne

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Снегопад продолжится 1 и 2 января. Ночью 31 декабря ожидается — 19… — 24 °C, днём — 14… — 19 °C, в восточных и северо-западных районах −20…−25°С.

На 1 января синоптики обещают ночью — 21… — 26 °C, днём — 10… — 15 °C.

На 2 января ночью ожидается — 11… — 16 °C, в восточных и северо-западных районах −21…−26°С. Днём — 7… — 12 °C, в восточных и северо-западных районах −13…−18°С.