Минеральные Воды, Ставропольский край, 30 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополья стал фигурантом дела о мошенничестве. Его подозревают в попытке получить незаконный доход при продаже муниципального имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили 30 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Maxpixel.freegreatpicture.com Арест

Известно, что депутата поймали за руку при получении 3 млн рублей от владельца одного из зданий в городе Минеральные Воды. Денежные средства были получены за беспрепятственную продажу и сдачу объекта недвижимости, принадлежавшего муниципалитету. Общая сумма, которую намеревался получить депутат, составляла 4 млн рублей.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается»,— сообщили в СК по региону.