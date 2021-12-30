Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Правительство Швеции намерено сделать так, чтобы большее число людей, не имеющих права находиться в стране, были депортированы на Родину. Теперь власти готовы пойти на задействование международной помощи в качестве средства давления для увеличения числа депортаций. Об этом 30 декабря сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Напомним, что Швеция тратит каждый год 1% своего ВВП на оказание международной помощи развивающимся странам. Правительство «Социал-демократов» намерено использовать это, чтобы страны-реципиенты активно принимали назад высылаемых граждан.

«Страны должны уважать основные принципы международного права и начать принимать тех, кто был осужден за преступления, а также принимать лиц, которые высылаются добровольно и принудительно», — заявил в интервью SVT министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон.

«Мы хотим увеличить число депортаций, а не сокращать объемы оказываемой помощи. Но если вы не будете выполнять свои обязательства, интерес Швеции к этому снизится», — отметил в свою очередь министр по делам интеграции и миграции Андерс Игеман.