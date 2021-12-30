Лион, Франция, , 12:31 — REGNUM Французский футбольный клуб «Лион» увеличил размер предложения по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом 30 декабря сообщает RMC Sport.

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, «Лион», ранее предлагавший за Азмуна €3 млн сделал новое предложение и увеличил сумму до €4 млн.

Отмечается, что сам футболист уже согласовал переход, но у французской команды нет договорённости с «Зенитом», поскольку санкт-петербургский клуб хочет найти ему замену раньше.

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