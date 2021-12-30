Лион, Франция, 30 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Лион» увеличил размер предложения по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом 30 декабря сообщает RMC Sport.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

По информации источника, «Лион», ранее предлагавший за Азмуна €3 млн сделал новое предложение и увеличил сумму до €4 млн.

Отмечается, что сам футболист уже согласовал переход, но у французской команды нет договорённости с «Зенитом», поскольку санкт-петербургский клуб хочет найти ему замену раньше.