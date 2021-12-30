Москва, , 12:31 — REGNUM Власти Украины, вводя санкции против СМИ, продолжает линию на установление тотальной цензуры, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против трех компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежный» (Первый независимый) и UkrLive.

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