Москва, 30 декабря 2021, 12:31 — REGNUM Власти Украины, вводя санкции против СМИ, продолжает линию на установление тотальной цензуры, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против трех компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежный» (Первый независимый) и UkrLive.
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