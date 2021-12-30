Москва, 30 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Власти Украины, вводя санкции против СМИ, продолжает линию на установление тотальной цензуры, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против трех компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежный» (Первый независимый) и UkrLive.

Читайте также: «США одобрили!» — Сеть о новых санкциях Зеленского против оппозиционных СМИ