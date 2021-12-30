В Швеции отменят сотни ж/д рейсов из-за пандемии
Стокгольм, 30 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Проблема с отмененными рейсами, осуществляемыми шведским национальным переводчиком SJ (аналог РЖД), сохранится в начале следующего года, поскольку многие сотрудники компании берут больничные отпуска на фоне обширного распространения коронавирусной инфекции в Швеции. Об этом 30 декабря сообщил телеканал SVT.
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Всего SJ планирует отменять по 30 ж/д рейсов в день в течение первого квартала 2022 года.
«У нас будет небольшое сокращение количества поездок, по крайней мере, в течение января и февраля, но, возможно, еще и в марте», — заявил в интервью газете DN Ларс Линдберг, руководитель отдела трафика и обслуживания SJ.
Напомним, что ранее в компании также отменили сотни рейсов, запланированных на рождественские и новогодние праздничные дни.