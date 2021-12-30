Анкара, , 12:29 — REGNUM Процесс нормализации отношений Анкары и Еревана во многом зависит от армяно-азербайджанских отношений. Об этом, как передаёт 30 декабря агентство Anadolu Ajansı, заявил заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Омер Челик (сс) Halifax International Security Forum

«Нормализация отношений [Турции] с Арменией может иметь место при условии, что Армения откажется от своей агрессивной и экспансионистской политики в отношении Азербайджана», — сказал Челик.

Он добавил, что Анкара также ждёт от Еревана отказа от исторических претензий Армении к Турции. Это касается и геноцида армян в Турции в начале ХХ века.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В последнее время и в Анкаре, и в Ереване говорят о необходимости нормализовать отношения между государствами.

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