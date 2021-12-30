Кызыл, , 12:29 — REGNUM В Туве вынесли приговор директору фирмы «Вертикаль» Бахве Микаве, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, от его действий пострадали в том числе сироты.

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По данным следствия, обвиняемый ранее заключил с региональным учреждением «Госстройзаказ» два контракта на 292 жилых помещения для переселения жильцов аварийных домов и 54 квартиры для сирот. В 2015 году по условиям договора компания получила 296 млн рублей. Дома должны были быть сданы в декабре 2015 и в сентябре 2016 года.

«Однако директор ООО «Вертикаль» принятые на себя обязательства по заключенным контрактам не выполнил, тем самым причинил министерству финансов Республики Тыва материальный ущерб в особо крупном размере», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний предприниматель признан виновным и приговорён к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденный оштрафован на сумму в 2 млн рублей.

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