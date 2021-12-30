Стокгольм, 30 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. 180 полицейских из разных регионов Швеции будут переведены в Стокгольм на полгода. Большая часть правоохранителей будет командирована из Гётеборга, что повлияет на работу полиции в полицейском регионе «Запад». Об этом 30 декабря сообщил телеканал SVT.

Natalia Semenova Стокгольм

«Ситуация в Стокгольме описывается как напряженная, поскольку криминогенная обстановка характеризуется совершением серьезных преступлений и стрельбой. Из 180 полицейских, которые будут переведены в столицу, около четверти, 45 сотрудников полиции, приедут из региона «Запад». Большинство из них — полицейские, которые в настоящее время работают в Гётеборге», — пишут журналисты.

«Но мы национальная полицейская служба, и поэтому мы помогаем друг другу. А Стокгольму сейчас нелегко», — заявил Эрик Нурд, глава полиции Гётеборга.

В то же время он отмечает, что борьба с преступностью в городе может быть существенно затруднена, поскольку многие сотрудники уедут в столицу.