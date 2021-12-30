Москва, , 12:29 — REGNUM Два ближайших года в России может сложиться профицит государственного бюджета. Об этом 30 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

Антон Силуанов Mff.minfin.ru

«Мы выходим на бюджетное правило. В следующие два года мы выходим на профицит бюджета. Почему? Потому что параметры прогноза по цене на нефть дают нам основание планировать нефтегазовые доходы, которые не идут в расходы, а направляются в Фонд национального благосостояния, и тем не менее это влияет на общий баланс», — заявил Силуанов.

«Поэтому баланс будет положительный два года. Третий год в трёхлетке — уже с минусом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — указал он.