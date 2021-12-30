Сеул, , 12:29 — REGNUM С января по ноябрь 2021 года мировой объём продаж водородных автомобилей составил 16,2 тыс. единиц, что на 95,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт аналитической компании SNE Research.

Hyundai ix35 на водородном топливе

По прогнозам экспертов, по итогам года продажи превысят отметку 18 тыс. единиц.

Известно, что 55% рынка водородных автомобилей занимает южнокорейская компания Hyundai Motor.

С января по ноябрь южнокорейский автопроизводитель продал 8,9 тыс. водородных транспортных средств, что на 46,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место по объёму продаж занимает японская компания Toyota (5,7 тыс. автомобилей, 35% рынка), а третье — японская компания Honda (300 автомобилей, 1,6% рынка).